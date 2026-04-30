Perseguição termina em acidente, prisão de suspeitos e apreensão de quase 177 kg de maconha na Capital

Uma perseguição policial de aproximadamente seis quilômetros terminou em acidente com vítima, prisão de dois suspeitos e apreensão de grande quantidade de drogas, na noite dessa quarta-feira (29), em Campo Grande. A ocorrência mobilizou equipes da PM (Polícia Militar) e do Corpo de Bombeiros, e teve desdobramentos em diferentes regiões da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teve início no Bairro Nascente do Segredo, durante patrulhamento de rotina. Os policiais avistaram um Fiat Uno vermelho e, ao perceber a presença da viatura, o motorista arremessou um tablete de maconha pela janela, na Rua Tenente Tenesse, e acelerou em fuga.

Os militares deram ordem de parada, mas o condutor reagiu de forma agressiva, chegando a jogar o carro contra um dos policiais que desembarcava da viatura. Em seguida, iniciou-se a perseguição em alta velocidade, durante a qual o suspeito continuou descartando entorpecentes.

A fuga seguiu por diversas ruas e avenidas, com o motorista dirigindo de maneira imprudente, trafegando na contramão, avançando sinais vermelhos e excedendo os limites de velocidade, colocando em risco pedestres e outros condutores.

No cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Rua Padre João Crippa, o veículo atingiu uma motocicleta conduzida por um homem de 35 anos. Mesmo após a colisão, o suspeito não prestou socorro e continuou a fuga. A vítima foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa, com fraturas na perna, onde permanece internada.

O BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) foi acionado, mas, ao chegar ao local, a motocicleta já havia sido retirada pela esposa da vítima, o que impossibilitou a perícia imediata.

A perseguição só terminou na Avenida Eça de Queiroz, quando o carro apresentou falhas mecânicas. O motorista foi contido e identificado como João Victor Ferreira Dias, de 22 anos. Ele apresentava comportamento agitado, desobedeceu às ordens policiais e precisou ser algemado.

Dentro do veículo, os policiais encontraram dois tabletes de maconha e um simulacro de arma de fogo, semelhante a uma pistola prateada, escondido sob o banco do motorista. Outros dois tabletes haviam sido dispensados durante a fuga. Ao todo, foram apreendidos 2,912 quilos de maconha nesse primeiro momento.

Questionado, João Victor confessou que faria a entrega da droga no Bairro Jardim Presidente, pelo valor de R$ 250, e indicou o endereço onde teria buscado o entorpecente, na Rua Teixeira da Silva.

No local informado, dois homens fugiram ao perceber a chegada da polícia, pulando muros de residências vizinhas. Um deles, identificado como Yuri Gabriel Oliveira Roza, de 20 anos, foi alcançado após se ferir na mão ao atravessar uma cerca com lâminas.

Yuri confirmou que o imóvel era utilizado como depósito de drogas e autorizou a entrada dos policiais. Na residência, foram encontrados 174 quilos de maconha, além de duas balanças de precisão e dois rolos de PVC, comumente utilizados para embalo e transporte do entorpecente.

O segundo suspeito conseguiu fugir e foi identificado apenas como Luiz Fernando.

João Victor não apresentava ferimentos, enquanto Yuri sofreu apenas um corte leve na mão. O veículo utilizado na fuga foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tráfico de drogas, omissão de socorro, desobediência, direção perigosa, fuga após acidente e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

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