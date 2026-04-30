Com inauguração de Centro de Diagnóstico em Coxim, Cassems encurta distância para assistência à saúde

A nova estrutura conta com tomógrafo de alta resolução e Raio-X digital, beneficiando cerca de 10 mil usuários na região norte do estado

Aos 74 anos, a professora aposentada e beneficiária da Cassems, Lucy de Melo, não esconde a emoção ao puxar a fita de inauguração do novo Centro de Diagnóstico da Cassems, em Coxim, nesta quarta-feira (29). A nova estrutura encurta a distância entre a assistência à saúde para cerca de 10 mil beneficiários da Cassems na região norte de Mato Grosso do Sul.

Mais do que uma formalidade, o ato simbolizou o fim de uma espera que ela mesma ajudou a liderar em 2024, durante um dos Encontros Regionais da Cassems. O Centro de Diagnóstico da Cassems é equipado com tomografia, raio-x e ultrassonografia e coloca fim às mais de 4 horas de viagens de 300 km que os beneficiários da região norte precisavam enfrentar em busca de um diagnóstico.

Mesmo sem precisar usar os equipamentos no dia da inauguração, Lucy celebrou por seus colegas, servidores públicos e seus familiares de toda a região norte, que agora não precisam mais viajar para ter acesso ao serviço. “Eu ainda consigo me deslocar por quatro horas até Campo Grande, mas e quem não pode? Esse olhar é o que nos emociona. É uma conquista sem tamanho saber que, se alguém chegar em estado grave, agora teremos assertividade imediata. Estamos encurtando distâncias para salvar vidas”, afirma Lucy.

Eliane Ferreira Calvário Matos, moradora de Pedro Gomes, é um exemplo de como o cuidado com a saúde costumava vir acompanhado de cansaço provocado por mais 4 horas de estrada. Eliane foi uma das primeiras pacientes a ser atendida no novo Centro de Diagnóstico da Cassems e comemora a chegada da unidade que une o que há de mais moderno em diagnóstico por imagem com equipamentos de última geração, focados em precisão e agilidade.

Mas, para quem é da região, como Eliane, o maior ganho não é apenas técnico. “É uma vitória ser atendida aqui sem precisar me deslocar para Campo Grande, com certeza ter essa unidade é um grande começo. Nossa região precisa desse olhar. É muito bom saber que posso fazer exames, como a tomografia do tórax, que faz parte do meu tratamento, sem enfrentar horas de estrada”, comemora a beneficiária.

Além dos moradores de Coxim, a unidade será referência para municípios vizinhos, incluindo Pedro Gomes, Sonora, Alcinópolis, Figueirão, Rio Verde e São Gabriel do Oeste.

Salto Tecnológico

Entre os destaques estão um tomógrafo GE Revolution ACT Computadorizado, compacto e com alta resolução de imagem, e um Raio-x Shimandzu Vivix, com sistema wireless que garante maior mobilidade e nitidez.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, com a nova estrutura, o Hospital Cassems de Coxim consolida-se como a principal referência regional em exames de imagem, reduzindo a necessidade de deslocamento dos pacientes para centros maiores. “Com essa inauguração, ampliamos o acesso ao diagnóstico e como reflexo disso, os servidores públicos da região também recebem a assistência de qualidade, sem precisar sair de sua região. É mais um passo na interiorização da saúde e reforça o nosso compromisso de levar atendimento onde o beneficiário está”, afirma Ayache.

Precisão no Diagnóstico

A entrega do Centro de Diagnóstico no hospital representa um marco para a medicina local, pois, as novas ferramentas permitem avaliações mais rápidas e seguras. O diagnóstico por imagem desempenha um papel fundamental na medicina moderna, contribuindo de forma decisiva para a qualidade do atendimento e para a precisão dos diagnósticos. A modernização faz parte da estratégia de expansão tecnológica da Cassems, visando garantir que o servidor público e seus dependentes tenham acesso ao que há de mais avançado em saúde no interior do estado.