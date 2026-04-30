Criança indígena de sete anos morre atropelada por ônibus escolar em aldeia de Caarapó

Uma criança indígena de sete anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar na tarde dessa quarta-feira (29), na rodovia MS-280, nas proximidades da aldeia Te’yikuê, em Caarapó. O acidente ocorreu por volta das 17h e mobilizou equipes de resgate e forças de segurança.

De acordo com as informações iniciais, o menino havia acabado de descer de um ônibus e, ao tentar atravessar a pista, foi atingido por outro coletivo que seguia logo atrás. O impacto foi violento, e a criança ficou presa sob uma das rodas do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava sem sinais vitais. A área foi isolada para o trabalho das autoridades e para evitar novos acidentes na rodovia.

Policiais militares, civis e peritos da Polícia Científica realizaram os primeiros levantamentos no local. A dinâmica do acidente será investigada para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Informações preliminares apontam que o motorista do ônibus envolvido não teria prestado socorro à vítima após o atropelamento. A conduta será apurada pelas autoridades responsáveis, que também devem analisar possíveis responsabilidades no caso.

O caso segue sob investigação.

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