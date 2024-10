Perseguição termina com tiros em pneu de carro, 600kg de drogas apreendidos e homem preso em Dourados

Na noite da última segunda-feira(28), um traficante foi preso depois de persegição policial que resultou na apreensão de 601kg de maconha em Dourados. Policiais aitraram contra o pneu do carro para parar a fuga.

O traficante é Jeremias da Silva Vieira, de 40 anos, morador do Rio de Janeiro. Na MS-379, região anel viário, por volta das 21h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deu ordem de parada a um veículo Ônix branco, porém o motorista desobedeceu e fugiu.

Segundo informações do Dourados News, ele seguiu em alta velocidade pela avenida Presidente Vargas, percorreu quatro quilômetros e acabou colidindo com o canteiro central em frente ao Parque dos Ipês, onde acabou preso.

Foi neste momento durante visotira, que foram encontrados os 601 quilos de maconha, três celulares e R$ 402 em dinheiro.

Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), o homem disse que recebeu o veículo carregado na fronteira e que teria como destino a Capital, Campo Grande, onde a droga seria entregue. Para realizar o crime, ele disse que receberia R$ 10 mil.

O homem acabou preso em flagrante por tráfico de drogas, e está detido em uma cela da Depac.

