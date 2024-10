Câmera registrou acidente entre carro e moto que matou Guarda Municipal em Corumbá

Marcelo Barrios da Silva, de 47 anos, morreu, na manhã desta terça-feira (29), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, após bater a moto que conduzia na lateral de um veículo que fazia conversão à esquerda.

Conforme informações do motorista, que seguia em um Fiat Siena, antes de fazer a conversão, um carro que estava à frente dele prejudicou a visão e não percebeu a aproximação do motociclista.

Após o impacto, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima morreu ainda no local. Marcelo era guarda municipal há 20 anos e fazia parte do sindicato da categoria na cidade.

A Polícia Civil esteve no local, junta da Perícia, para iniciar as investigações e causas da batida. Câmera de segurança da região registrou o exato momento da colisão. Confira o vídeo abaixo:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram