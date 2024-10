Carro fica completamente destruído e motorista preso às ferragens após colisão com carreta na MS-157

Homem com identidade ainda não divulgada ficou ferido, na manhã desta terça-feira (29), na MS-157, em Maracaju, distante 159 quilômetros de Campo Grande, após bater o carro que conduzia de frente com uma carreta. Com o impacto, a vítima ficou presa às ferragens.

Conforme informações do site Tudo do MS, o motorista seguia em um Toyota Corolla, quando por motivos ainda desconhecidos perdeu o controle da direção e bateu o veículo na carreta que seguia no sentido contrário.

Com a força do impacto, o veículo ficou completamente destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou um desencarcerador para socorrer o condutor, que apesar da gravidade, teve apenas ferimentos leves.

O caminhoneiro também ficou ferido e precisou ser socorrido. Entretanto, o estado de saúde dele não foi divulgado. O trecho onde a batida aconteceu precisou ser parcialmente interditado, o que causou pequenos congestionamentos até a retirada dos veículos.

