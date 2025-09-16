Perseguição termina com homem preso por transportar 470kg de maconha na Rodovia Transbrasiliana, BR-163

Motorista possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas

Na tarde da última segunda-feira (15), um homem foi preso por tráfico de drogas na região de Icém, São Paulo. Ele não parou na abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal), mas acbou preso na Rodovia Transbrasiliana, BR-153. Os entorpecentes eram oriundos de Mato Grosso do Sul.

O veículo, um VW/Crossfox, foi abordado em uma fiscalização de rotina da PRF. Os policais deram a ordem de parada, mas o condutor ignorou e iniciou fuga pela via. Ele foi interceptado após uma breve perseguição.

No interior do veículo, foram encontrados diversos tabletes de maconha sob os bancos traseiros, que somaram 470 kg após a pesagem oficial. Em consulta aos sistemas da PRF, foi constatado que o motorista possuía um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime de tráfico de drogas.

Os entorpecentes teriam saído de Mato Grosso do Sul e tinha como destino final o estado de Minas Gerais. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, junto com o entorpecente e o veículo, à Deic (Delegacia de Investigações Gerais) de São José do Rio Preto, São Paulo. Na delegacia, serão dados os seguimentos para os procedimentos legais.

