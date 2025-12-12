Perseguição policial termina em confronto e morte de suspeito encontrado com carro furtado em Três Lagoas

Uma perseguição policial na região do Distrito do Jupiá, em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande, terminou em confronto e na morte de um suspeito na tarde de quinta-feira (11). A ação teve início após a Polícia Militar localizar, às margens do Rio Paraná, um Chevrolet Celta furtado dias antes em Andradina (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 14h40, equipes foram até uma área de mata indicada em um alerta sobre a presença do veículo furtado. Policiais do Getam (Grupo Especializado Tático em Motocicletas) encontraram o carro estacionado entre árvores e iniciaram buscas pelo entorno.

Durante a varredura, os militares relataram ter ouvido passos e percebido quando um homem, vestindo camiseta verde, saltou de um barranco em direção ao rio. A equipe ordenou que ele se rendesse, mas, segundo o relato policial, o suspeito caminhou sobre uma laje submersa, fez menção de mergulhar e apontou uma arma calibre .22 para os agentes antes de disparar.

Diante do ataque, os policiais afirmam que revidaram os tiros e atingiram o homem, que caiu na água. Um sargento e um soldado entraram no rio e puxaram o suspeito até a margem. Ferido, ele foi levado pela Força Tática ao Hospital Auxiliadora, onde morreu após atendimento médico.

A arma usada no confronto, segundo o registro, permaneceu sobre a laje submersa com uma munição intacta e uma cápsula deflagrada. Os policiais também encontraram no bolso do homem as chaves do Celta. Testemunhas já haviam informado que ele estava ao volante do carro furtado antes do crime. Outros homens que estavam com o suspeito fugiram pela mata e não foram encontrados.

O caso foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), que recebeu o veículo e a arma para investigação da Polícia Civil. Policiais de São Paulo também foram acionados para auxiliar na identificação do homem, que não portava documentos. Ele aparentava entre 30 e 40 anos, tinha porte magro, pele parda e várias tatuagens: desenhos de lua, lobo e flores na perna direita e um tribal no tornozelo esquerdo.

Parentes do proprietário do Celta confirmaram que o furto ocorreu na última segunda-feira (8), em Andradina. A investigação segue em andamento para esclarecer a participação do grupo e as circunstâncias do confronto.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais