Perseguição policial termina em capotamento de carro roubado em Campo Grande

Na manhã deste sábado (16), uma perseguição policial envolvendo um Volkswagen Voyage terminou em capotamento próximo ao aterro sanitário, na região do Parque do Lageado, em Campo Grande.

De acordo com informações iniciais, a Polícia Militar realizava rondas em bairros próximos quando avistou o veículo em atitude suspeita. O carro era conduzido por um homem de 35 anos.

Ao receber ordem de parada, o motorista fugiu em alta velocidade, passando pela rua Evelina Figueiredo Selingardi em direção ao anel viário. Durante a perseguição, ele realizou diversas manobras arriscadas para tentar despistar a viatura, alternando os sentidos da pista.

Em uma dessas tentativas, acabou perdendo o controle da direção e capotou em uma área de vegetação às margens da rodovia. O Corpo de Bombeiros prestou socorro ao suspeito, que apresentava possíveis fraturas nos membros e costelas.

Ainda no local, o homem confessou ter passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ao verificar o veículo, os policiais constataram que havia registro de roubo em Naviraí. As placas utilizadas eram adulteradas e, no interior do carro, foi encontrado mais um par de placas falsas. Nenhum material ilícito, como drogas ou armas, foi localizado.