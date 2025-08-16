Cadastro para imóveis do Minha Casa, Minha Vida em Campo Grande iniciam neste sábado (16)

Interessados em adquirir imóveis de até R$ 250 mil com subsídio e financiamento pelo programa Minha Casa, Minha Vida podem se inscrever a partir deste sábado (16) até o dia 18 de setembro, exclusivamente pelo site da Emha (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários).

As regras para participação constam em edição extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) publicada nessa sexta-feira (15). Além do limite de valor, o imóvel precisa seguir todas as normas do programa habitacional.

O cadastro é gratuito e deve ser preenchido de forma completa, já que quanto mais detalhadas forem as informações, maiores são as chances de o perfil do interessado ser localizado e analisado.

Quem não pode participar

– Pessoas com financiamento ativo ou quitado pelo FGTS ou SFH (Sistema Financeiro da Habitação);

– Inscritos no CADMUT (Cadastro Nacional de Mutuários);

– Proprietários de imóvel residencial em condições de habitabilidade e infraestrutura em qualquer região do país;

– Quem já recebeu benefícios semelhantes da União, Estado ou Município;

– Interessados que não confirmarem os dados dentro do prazo;

– Pessoas com restrições em órgãos de proteção ao crédito.

Próximas etapas

Após o encerramento das inscrições, os cadastros serão encaminhados às empresas credenciadas pela Emha. Os candidatos selecionados para análise deverão apresentar:

– Documento oficial de identificação (RG, CPF ou CNH);

– Comprovante de renda, como holerite ou declaração do Imposto de Renda.

Em caso de dúvidas, o atendimento está disponível pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (67) 3314-3900.