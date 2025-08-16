Ciclista é atropelado por caminhonete ao tentar atravessar rodovia em Batayporã

ambulancia samu
Foto: ilustrativa/ Nilson Figueiredo/Arquivo

Na manhã deste sábado (16), um ciclista ainda não identificado foi atropelado por uma caminhonete na rodovia MS-276, em Batayporã, município localizado a 292 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações de uma testemunha, o acidente aconteceu quando o ciclista tentava atravessar a via. Um motorista que vinha atrás conseguiu desviar, porém a caminhonete que seguia logo depois acabou atingindo a vítima.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e levou o ciclista ao Hospital Regional de Nova Andradina. No local também estiveram equipes da Polícia Militar e da Polícia Militar Rodoviária.

 

