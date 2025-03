Perseguição na BR-463 leva à prisão de traficantes e apreensão de mais de 65kg de drogas

Na BR-463, uma perseguição policial resultou na prisão de um traficante e seus comparsas. A abordagem inicial foi realizada com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor desobedeceu e fugiu pela rodovia. Durante a fuga, o passageiro saltou do veículo em movimento e tentou escapar a pé, sendo capturado pela equipe do BOPE 07 de Dourados.

O veículo, um Apolo, foi revistado e o motorista identificado. Ele admitiu que transportava maconha no porta-malas, e, ao ser inspecionado, foram encontrados dois sacos com 20 quilos de skunk e um bloco contendo 27 tabletes de maconha, totalizando 27,5 quilos da droga. O condutor e o passageiro revelaram que haviam retirado a carga de uma residência próxima e a levariam para ser armazenada, aguardando um caminhão para pegar o entorpecente.

Com as informações fornecidas, os policiais se deslocaram até a residência mencionada, situada na Rua Professor Souza, na Vila Independência. No local, foram recebidos pelo proprietário, que confirmou a presença de mais entorpecentes e disse ter transportado parte da carga de bicicleta, de Coronel Sapucaia até Dourados.

Na casa, também foi abordada uma mulher, e, ao lado de uma máquina de lavar roupas, os agentes encontraram 20 tabletes de maconha (totalizando 20 kg), um bloco de haxixe com 250 gramas e um saco de skunk pesando 17,55 kg.

