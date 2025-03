Sesau realiza mutirão de Saúde Mental com foco no cuidado às crianças e adolescentes neste sábado

A saúde mental infantojuvenil tem sido uma preocupação crescente em Campo Grande. Com uma população estimada de 189.789 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, o município enfrenta desafios para atender àqueles que necessitam de suporte psicológico e psiquiátrico. Atualmente, 1.065 crianças e adolescentes aguardam na fila do Sistema de Regulação (SISREG) por consultas especializadas.

Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) elaborou um plano de ação para atender às demandas de urgência e acelerar o acesso aos cuidados necessários. Como parte dessa estratégia, a Sesau promove um Mutirão de Saúde Mental neste sábado, 15 de março de 2025, das 7h às 19h, no CAPS Infantil, localizado na Rua São Paulo, 70, Monte Castelo. Uma cerimônia está prevista para acontecer às 9h, no local com a presença da secretária municipal de Saúde, Rosana Leite.

O mutirão tem como objetivo reavaliar e reclassificar os pacientes que aguardam atendimento, garantindo que cada caso seja direcionado da melhor forma, seja para a Atenção Primária à Saúde (APS), atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), acompanhamento especializado ou, quando necessário, internação hospitalar.

Para garantir um atendimento ágil e organizado, a Sesau estabeleceu um fluxo de atendimento estruturado no CAPS Infantil:

1. Chegada da família e retirada da senha na recepção.

2. Registro e triagem na mesa da RASS/Cadastro.

3. Encaminhamento para a sala de anamnese, onde serão coletadas informações sobre o histórico de saúde do paciente.

4. Consulta com equipe médica e multiprofissional, para avaliação detalhada.

5. Encaminhamento para exames laboratoriais e retirada de medicamentos na farmácia, se necessário.

6. Agendamento imediato para um novo atendimento na rede de saúde, garantindo a continuidade do cuidado.

Essa iniciativa reforça o compromisso da Sesau em oferecer assistência qualificada e contínua para crianças e adolescentes que enfrentam sofrimento psíquico. O mutirão não apenas acelera o atendimento, mas também busca melhorar a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias.

A Secretária Municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, destaca que a ação está alinhada à Política Nacional de Regulação do Acesso, garantindo que a fila de espera seja constantemente saneada e reavaliada, priorizando os casos mais graves e proporcionando um atendimento mais ágil e eficiente.

Balanço do Mutirão de Atendimento Psiquiátrico Adulto

Além do atendimento infantojuvenil, a Sesau também realizou um mutirão voltado para adultos. Entre os dias 17 de fevereiro e 12 de março de 2025, foram realizadas 887 consultas agendadas, das quais 624 pacientes compareceram.

Dos atendidos:

– 285 pacientes permaneceram em acompanhamento nos CAPS;

– 301 foram encaminhados para a Atenção Primária à Saúde (APS);

– 38 receberam alta ou foram referenciados para outros serviços de acompanhamento psicológico e psiquiátrico.

A coordenadora de Saúde Mental da Sesau, médica Gislayne Budib Poleto, enfatiza a importância do mutirão.

“Nosso objetivo é garantir que os pacientes tenham acesso ao atendimento adequado e contínuo, reduzindo o tempo de espera e oferecendo o suporte necessário para cada caso. Essa iniciativa reforça nosso compromisso em fortalecer a rede de atenção psicossocial e promover uma saúde mental acessível e humanizada para a população”, pontua a médica.

Importante! Atenção ao contato do SISREG

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande informa que os agendamentos para consultas psiquiátricas estão sendo realizados por meio do número (67) 3314-4516.

Este número é utilizado exclusivamente para o contato ativo da equipe do Sistema de Regulação (SISREG) com os pacientes e não está habilitado para receber chamadas.

É essencial que os pacientes mantenham seus dados cadastrais atualizados e atendam às ligações desse número para garantir o agendamento correto e a continuidade do atendimento.

Para quem aguarda por uma consulta e está na fila, eventualmente, mudou de número de celular, procure uma unidade de saúde para atualizar o cadastro.

Com informações da Sesau

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais