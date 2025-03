Aumento de quase 50%: quilo do tomate chega a R$ 10 em Campo Grande

Explicação para a alta nos preços é a baixa quantidade de chuvas nas regiões produtoras

Na segunda semana de março, o consumidor desembolsava R$ 6,99 pelo quilo do tomate em Campo Grande. Nesta sexta-feira (14), o alimento podia ser encontrado por R$ 10,15 — um aumento de 45,11% em uma semana. Os dados fazem parte do levantamento realizado pelo jornal O Estado em seis atacarejos da cidade.

A explicação para a alta nos preços do tomate é a baixa quantidade de chuvas nas regiões produtoras durante a temporada de verão, o que reduziu a oferta e a qualidade do fruto. Por isso, houve elevação nos preços na maioria das cidades. Ainda segundo a pesquisa da Cesta Básica do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o preço do tomate aumentou em 15 capitais brasileiras entre janeiro e fevereiro de 2025.

Ainda na lista de produtos hortifrutigranjeiros, o quilo da cebola é vendido, em média, por R$ 3,64. O menor preço encontrado pela reportagem foi de R$ 2,49. Sem variações expressivas, os valores do quilo da batata se mantiveram estáveis em relação à pesquisa anterior. O tubérculo é vendido entre R$ 2,99 e R$ 4,99, resultando em uma diferença de 66,89% entre os estabelecimentos visitados.

Nos supermercados, o alho segue como um dos alimentos mais caros. Destaque em outras matérias, o quilo do item pode custar até R$ 49,90, enquanto o menor preço encontrado foi de R$ 28,90. Já o quilo da maçã é comercializado entre R$ 9,98 e R$ 13,99, e a laranja custa entre R$ 4,39 e R$ 6,55.

Açougue

A carne, principal fonte de proteína no prato, tem sido motivo de desânimo para o consumidor. No entanto, para quem não abre mão do alimento nas refeições, o corte de paleta suína tem sido uma alternativa mais acessível. A reportagem encontrou o produto custando entre R$ 13,99 e R$ 17,90 nas unidades pesquisadas.

Outra opção é o frango congelado, cujo quilo pode chegar a R$ 9,49 em alguns estabelecimentos. Entretanto, considerada um dos produtos com maior inflação, a carne bovina teve um aumento de 1,1% no mês de fevereiro. Na pesquisa do jornal, os preços encontrados variaram entre R$ 36,90 e R$ 49,90.

Por Suzi Jarde

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais