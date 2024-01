Pequeno avião utilizado para tráfico de drogas é Incendiado em zona rural

Um pequeno avião, possivelmente utilizado para transporte de drogas, foi incendiado de propósito no último domingo (21), na zona rural de Curuguaty, povoado paraguaio situado a 85 km da cidade de Paranhos, em Mato Grosso do Sul.

Autoridades policiais paraguaias suspeitam que a aeronave, carregada de entorpecentes, não conseguiu decolar de uma pista clandestina de 600 metros na colônia Rio Verde devido ao excesso de peso.

A carga teria sido retirada do avião e transportada por traficantes em uma caminhonete. A região, conhecida pela forte atuação do narcotráfico, está sob investigação do Ministério Público do Paraguai, que assumiu o caso.

O promotor Néstor Narváez revelou que o avião ficou completamente destruído pelo fogo, exceto pelo motor, que não foi danificado. Ele planeja visitar o local acompanhado de técnicos da Direção Nacional de Aeronáutica Civil ainda hoje para mais análises.

“Acreditamos que o incêndio tenha sido criminoso. Encontramos uma pista de pouso clandestina e ao lado do avião. Não havia restos humanos. A gente acha que eles tiveram excesso de carga, desceram, levaram as coisas em uma caminhonete e colocaram fogo. Restou apenas o motor”, afirmou Néstor.

Leia mais: