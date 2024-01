Autoridades procuram por mãe que deixou filhos sozinhos

Mãe vai para maternidade ganhar bebê e deixa filhos de seis e três anos abandonados por dois dias. O caso foi descoberto na madrugada desta segunda-feira (22), na Vila Serradinho após denúncia anônima. Agora, as autoridades trabalham para localizar os pais das crianças.

A reportagem procurou nos hospitais da Capital para saber sobre o estado de saúde da genitora e para averiguar se a história era verídica, nenhuma unidade confirmou a entrada da mulher.

A polícia chegou na residência encontrou as crianças sozinhas, na geladeira havia um pouco de arroz e uma assadeira com comida pronta há dias. O Conselho Tutelar também foi acionado para atender a ocorrência.

A equipe do jornal O Estado foi até a residência onde as crianças foram encontradas na Rua Manoel Taveira no Bairro Serradinho. Uma vizinha que preferiu não se identificar disse que há dias não ouvia e nem via os pais das crianças.

“Se as crianças estavam sozinhas ninguém sabia por que não tinha barulho, tudo em silêncio, apenas os brinquedos jogados na varanda”, disse.

O boletim de ocorrência foi registrado na Depac/ Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) por abandono de incapaz.

