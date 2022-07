Pedro Juan Caballero: grupo comandado por membro do PCC ameaça realizar um ataque a cidade

Os policiais de Pedro Juan Caballero estão em alerta com um possível ataque que a cidade pode sofrer. O atentado seria de um grupo, cujo comando é de um membro do PCC.

O diretor da Polícia de Amambay, Rubén Paredes, disse que recebeu informações sensíveis do Comando Bipartite com o Brasil sobre um possível ataque à cidade.

O alerta é para a possível presença de um grupo de cerca de 40 pessoas fortemente armadas na cidade. A Polícia já se mobilizou desde a noite desta última quarta-feira.

Embora a noite de ontem tenha sido tranquila na capital departamental, sem sinais de um possível atentado, a segurança foi redobrada “há um número de policiais maior do que o normal”, disse Paredes.

O grupo seria comandado por um homem com o pseudônimo “Dogão”, de nacionalidade brasileira, suposto integrante do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC) e foragido da justiça no país vizinho. Além dele, existe um outro indivíduo que não teve suas informações divulgadas.

“Dogão e Danilinho são bem conhecidos, segundo a Polícia Brasileira”, disse o delegado, acrescentando que a Polícia Brasileira sempre alerta sobre possíveis ataques e compartilha informações sigilosas.

A Polícia não descarta que se trate de um conflito pelo território deixado por Marcio Ariel Sánchez, vulgo “Aguacate”, líder de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e formada por assassinos de aluguel, que deixariam de ser para Pedro Juan Caballero.

Quem é Aguacate

“Aguacate” era na época o motorista de Jorge Rafaat, considerado um narcotraficante na fronteira, que foi assassinado em um ataque sem precedentes em 2016. Além disso, ele é considerado suspeito de ter ordenado mais de 50 crimes.

Por sua vez, o comissário Abel Marino Cantero, subchefe de investigação de Amambay, disse à mesma rádio que vão investigar mais sobre a ameaça que receberam.

