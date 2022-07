LDO 2023 é sancionada pela Prefeitura de Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou na manhã desta sexta-feira (15), no Diário Oficial ( Diogrande) a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), para o exercício financeiro de 2023. Conforme divulgado pelo documento, a Capital poderá ter uma receita estimada em R$ 5,4 bilhões para o próximo ano.

No mês de junho, o relatório da LDO foi entregue pela Mesa Diretora da Câmara Municipal onde foram anexadas 112 emendas. O valor da receita estimado para 2023 é um crescimento de 13,65% nas receitas, em relação ao que era esperado neste ano, de R$ 4,7 bilhões.

Como ficaram as emendas da LDO.

Os parlamentares de Campo Grande tinham até 4 de maio para apresentarem emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. O projeto completo de lei nº 10.601/22 foi entregue em 31 de maio, para a Mesa Diretora com 112 emendas.

De acordo com os executivos, os parlamentares podem definir onde será aplicado 1,2% da receita corrente líquida prevista no orçamento. Ainda de acordo com a Constituição Federal, definiu que 50% desse investimento precisa ser obrigatoriamente destinado à saúde.