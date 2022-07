Confira o resumo das principais novelas para esta sexta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Batista confirma ter exigido que Catarina consumasse o casamento em troca da herança. Petruchio fica furioso, e Catarina joga vasos. Marcela manda Heitor visitar Edmundo. Catarina exige que o delegado apure o roubo das apólices e garante que Edmundo é inocente. Lindinha proíbe Januário de provar o queijo. Candoca propõe pegar Serafim para tirar Edmundo da cadeia. Cornélio sugere que Marcela faça uma festa de fim de ano. Catarina surpreende Petruchio e Lindinha abraçados. Lindinha diz a Catarina que não quer se casar com Januário, pois gosta de outro.

A Favorita

Irene consola Flora. Zé Bob diz a Maíra que lamenta ser a testemunha que vai incriminar Donatela. Gonçalo pede a Norton para mantê-lo informado sobre o caso de Donatela. Gonçalo diz a Irene que está na hora de convidar Flora para conversar com ele. Irene fica feliz com a decisão de Gonçalo e a possibilidade de começar uma nova vida. Halley lê sobre o assassinato de Salvatore no jornal e avisa Cilene que ela pode ser a próxima vítima. Gonçalo liga para Halley e pede que ele vá atrás de Lara. Lara se encontra com Halley em busca de consolo. Céu observa tudo de longe.

Além da Ilusão

Isadora convence Joaquim a dar um fim à lua-de-mel. Anastácia afirma a Leônidas que seu pai tem pouco tempo de vida. Tenório diz à Olívia que Matias parece gostar dela. Violeta ampara Isadora, que sofre com suas escolhas. Davi anuncia à Heloísa que deixará a cidade em busca do perito que pode provar sua inocência no caso de Elisa. Joaquim beija Iolanda. Emília vence a final do concurso da rádio, e Cipriano vê quando Enrico a beija. Matias observa Eugênio e Violeta juntos, e Benê alerta Heloísa. Isadora recupera sua memória da infância e reconhece Davi.

Cara e Coragem

Bob finge gostar do amigo de Gustavo e Danilo. Pat questiona Alfredo sobre os remédios que ele voltou a tomar. Lou decide sair com Anita. Regina manda mais uma carta anônima para Martha. Anita conhece Jonathan e se interessa pelo pesquisador. Martha encontra uma foto de Regina no quarto de Leonardo. Danilo explica como Duarte irá fechar um negócio com a empresa de seu amigo. Marcela se recusa a reabrir o caso de Clarice. Armandinho sabota a ida dos dublês para a empresa de Pat e Moa. Lou e Kaká aparecem para fazer o teste na Coragem.com.

Pantanal

Eugênio acolhe o Velho do Rio em sua chalana. Muda pede a Tibério que mate Tenório, como condição para se casar com o peão. Marcelo pergunta a Tenório se ele é grileiro de terras. Roberto descobre na internet que Tenório lavou com sangue a morte dos pais. José Leôncio diz a José Lucas que dará ao filho uma de suas fazendas. Eugênio conhece Érica, e sugere que a jornalista se apresente a José Leôncio. Eugênio conta a Juma que esteve com o Velho do Rio em seus braços. Juma deduz que o Velho do Rio esteve na tapera. Érica conhece José Lucas.

Carinha de Anjo

Padre Gabriel celebra a missa de comunhão de Fabiana como noviça. Todos os amigos participam da missa. O coral das irmãs canta na igreja a música “Jesus Cristo”. Fabiana faz os votos de freira na igreja, já com o novo hábito. Em seguida Fabiana canta para celebrar o que diz ser o momento mais feliz de sua vida. Gustavo volta em casa e é recebido por Adolfo. O pai de Tereza diz para Gustavo que Dulce Maria lhe mostrou o quanto estava errado, tirando seu rancor e colocando no luar amor. Adolfo pede perdão para Gustavo, que se emociona e os dois se abraçam.