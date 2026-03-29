Pedreiro é preso em flagrante por tentativa de abuso contra adolescente em Campo Grande

Foto: arquivo
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Um pedreiro de 34 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (28), após tentar abusar de um adolescente de 13 anos, no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o garoto saiu de casa para comprar um refrigerante em uma conveniência da região. No retorno, foi abordado pelo suspeito, que o obrigou a entrar em um terreno baldio com matagal.

No local, o homem tentou tirar a roupa da vítima. Durante a ação, ele se distraiu, momento em que o adolescente conseguiu fugir.

A mãe de um adolescente de 13 anos acionou vizinhos após flagrar o filho fugindo de um homem. O suspeito deixava um terreno baldio com as partes íntimas expostas e ainda chamava pela vítima.

Moradores da região intervieram, conseguiram conter o homem e o amarraram até a chegada da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, ao ser desamarrado, o suspeito tentou fugir novamente, sendo necessário o uso de spray de pimenta e algemas para contê-lo.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem possui registro de evasão do sistema prisional. Ele apresentava escoriações pelo corpo, foi encaminhado à UPA Tiradentes, onde recebeu atendimento médico, e posteriormente levado à delegacia.

O suspeito foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

 

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