Pedreiro é preso em flagrante por tentativa de abuso contra adolescente em Campo Grande

Um pedreiro de 34 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (28), após tentar abusar de um adolescente de 13 anos, no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o garoto saiu de casa para comprar um refrigerante em uma conveniência da região. No retorno, foi abordado pelo suspeito, que o obrigou a entrar em um terreno baldio com matagal.

No local, o homem tentou tirar a roupa da vítima. Durante a ação, ele se distraiu, momento em que o adolescente conseguiu fugir.

A mãe de um adolescente de 13 anos acionou vizinhos após flagrar o filho fugindo de um homem. O suspeito deixava um terreno baldio com as partes íntimas expostas e ainda chamava pela vítima.

Moradores da região intervieram, conseguiram conter o homem e o amarraram até a chegada da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, ao ser desamarrado, o suspeito tentou fugir novamente, sendo necessário o uso de spray de pimenta e algemas para contê-lo.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem possui registro de evasão do sistema prisional. Ele apresentava escoriações pelo corpo, foi encaminhado à UPA Tiradentes, onde recebeu atendimento médico, e posteriormente levado à delegacia.

O suspeito foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.