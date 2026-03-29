Incêndio de grandes proporções atinge indústria no interior de MS

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria de brinquedos e embalagens na noite deste sábado (28), no distrito industrial de Aparecida do Taboado, a 457 quilômetros de Campo Grande.

As chamas começaram por volta das 21h, no setor de almoxarifado da fábrica, que reúne operações das marcas Gala e Pais e Filhos. O fogo se espalhou rapidamente devido à grande quantidade de materiais inflamáveis no local, como plástico e papel.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram mobilizadas para conter o incêndio, com reforço de militares das unidades de Três Lagoas e Paranaíba. A ação também contou com apoio da prefeitura e de empresas da região.

Após horas de combate, os bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitar que o fogo atingisse outras fábricas próximas no polo industrial.

Até o momento, não há registro de feridos.

As causas do incêndio ainda não foram oficialmente confirmadas. A suspeita inicial é de curto-circuito, hipótese que será investigada por meio de perícia técnica.