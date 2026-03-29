Homem é morto a facadas após briga generalizada com tiros e deixa outro ferido em Dourados

Fabiano Lima da Rocha, de 30 anos, foi morto a golpes de faca durante uma briga generalizada registrada por volta das 2h deste domingo (29), em Dourados, a 233 quilômetros de Campo Grande. A confusão envolveu várias pessoas, teve disparos de arma de fogo e deixou ao menos outro ferido.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de vias de fato. No entanto, ao chegar ao cruzamento das ruas Joaquim Lourenço Filho e Antônio Moraes da Rocha, os policiais encontraram a vítima caída no chão, com uma mulher sobre o corpo, ambos cercados por grande quantidade de sangue.

Uma equipe do Samu foi chamada, mas apenas pôde constatar a morte. Fabiano apresentava múltiplas perfurações provocadas por arma branca.

A área foi isolada e a perícia identificou rastros de sangue que levavam até uma residência próxima. No local, foi encontrada uma faca com marcas de sangue. Havia ainda indícios de que o imóvel foi abandonado às pressas, com portão entreaberto e luzes acesas.

As informações levantadas apontam que a confusão começou horas antes, durante uma confraternização. Uma discussão motivada por ciúmes evoluiu para agressões físicas. Parte do grupo seguiu até uma casa na mesma região, onde teria entrado sem autorização, dando continuidade às agressões.

Depois, os envolvidos foram até o cruzamento onde ocorreu o homicídio. Testemunhas relataram que o grupo se dividiu e iniciou uma nova briga em via pública.

Durante o confronto, Fabiano teria efetuado disparos de arma de fogo, possivelmente para intimidar os rivais. Um dos tiros atingiu a mão de um dos envolvidos, que buscou atendimento médico por conta própria.

Na sequência, segundo relatos, a vítima foi imobilizada por um dos agressores, enquanto outros passaram a desferir golpes de faca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Pelo menos quatro facas foram apreendidas pela perícia. A arma de fogo usada durante a confusão não foi localizada.

Outro homem também ficou ferido, atingido por golpe de faca na região do pescoço, sendo socorrido e encaminhado ao hospital.

Os suspeitos fugiram após o crime e ainda não foram localizados. O caso foi registrado na Depac de Dourados e será investigado pela Polícia Civil.