Águas Guariroba avança na implantação da rede de esgoto em Campo Grande

Intervenções ocorrem em 6 bairros da capital, entre os dias 23 e 27 de fevereiro

A Águas Guariroba inicia a semana com novas frentes de obras de implantação e modernização da rede de esgoto em diferentes regiões de Campo Grande. Entre os dias 23 e 27 de fevereiro, as equipes estarão mobilizadas para ampliar a cobertura e reforçar a eficiência do sistema de saneamento na Capital.

Confira os bairros contemplados nesta semana:

Guanandi II

Rua Cambe

Travessa Iretama

Travessa Gandu

Rua Gomes de Souza

Jardim das Perdizes

Rua Eteocles Ferreira

Rua Carlos Gardel

Tijuca

Avenida Marechal Deodoro

Rua Aicás

Rua Piassanguaba

Rua Bororós

Rua Maracantis

Rua Xavantes

Vila Eliane

Avenida Alfredo Aurélio de Castro

Itamaracá

Rua Deocleciano Dias Bagage

Rua Joana Maria de Souza

Rua Sizuo Nakazato

Rua Georgina Pereira Barbosa

Rua Naor Lemes Barbosa

Rua Joaquim Barbosa de Almeida

Rua Filomena Segundo Nascimento

Rua Rômulo Cappi

Jardim Centenário

Rua dos Rezendes

Rua Raimundo Ferreira da Silva

Rua das Divas

Rua Batista

As intervenções fazem parte do cronograma contínuo de investimentos da concessionária e incluem implantação e modernização de redes coletoras de esgoto. Durante a execução dos serviços, pode haver interdições parciais nas vias, sempre com sinalização adequada para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

A Águas Guariroba reforça seu compromisso com o saneamento e com a melhoria da qualidade de vida da população campo-grandense.

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.

