Águas Guariroba avança na implantação da rede de esgoto em Campo Grande

Intervenções ocorrem em 6 bairros da capital, entre os dias 23 e 27 de fevereiro
A Águas Guariroba inicia a semana com novas frentes de obras de implantação e modernização da rede de esgoto em diferentes regiões de Campo Grande. Entre os dias 23 e 27 de fevereiro, as equipes estarão mobilizadas para ampliar a cobertura e reforçar a eficiência do sistema de saneamento na Capital.
Confira os bairros contemplados nesta semana:
Guanandi II
- Rua Cambe
- Travessa Iretama
- Travessa Gandu
- Rua Gomes de Souza
Jardim das Perdizes
- Rua Eteocles Ferreira
- Rua Carlos Gardel
Tijuca
- Avenida Marechal Deodoro
- Rua Aicás
- Rua Piassanguaba
- Rua Bororós
- Rua Maracantis
- Rua Xavantes
Vila Eliane
- Avenida Alfredo Aurélio de Castro
Itamaracá
- Rua Deocleciano Dias Bagage
- Rua Joana Maria de Souza
- Rua Sizuo Nakazato
- Rua Georgina Pereira Barbosa
- Rua Naor Lemes Barbosa
- Rua Joaquim Barbosa de Almeida
- Rua Filomena Segundo Nascimento
- Rua Rômulo Cappi
Jardim Centenário
- Rua dos Rezendes
- Rua Raimundo Ferreira da Silva
- Rua das Divas
- Rua Batista
As intervenções fazem parte do cronograma contínuo de investimentos da concessionária e incluem implantação e modernização de redes coletoras de esgoto. Durante a execução dos serviços, pode haver interdições parciais nas vias, sempre com sinalização adequada para garantir a segurança de motoristas e pedestres.
A Águas Guariroba reforça seu compromisso com o saneamento e com a melhoria da qualidade de vida da população campo-grandense.
Referência no Saneamento
A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.
Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram