Águas Guariroba avança na implantação da rede de esgoto em Campo Grande

foto; divulgação
foto; divulgação

Intervenções ocorrem em 6 bairros da capital, entre os dias 23 e 27 de fevereiro

 

A Águas Guariroba inicia a semana com novas frentes de obras de implantação e modernização da rede de esgoto em diferentes regiões de Campo Grande. Entre os dias 23 e 27 de fevereiro, as equipes estarão mobilizadas para ampliar a cobertura e reforçar a eficiência do sistema de saneamento na Capital.

Confira os bairros contemplados nesta semana:

Guanandi II

  • Rua Cambe
  • Travessa Iretama
  • Travessa Gandu
  • Rua Gomes de Souza

Jardim das Perdizes

  • Rua Eteocles Ferreira
  • Rua Carlos Gardel

Tijuca

  • Avenida Marechal Deodoro
  • Rua Aicás
  • Rua Piassanguaba
  • Rua Bororós
  • Rua Maracantis
  • Rua Xavantes

Vila Eliane

  • Avenida Alfredo Aurélio de Castro

Itamaracá

  • Rua Deocleciano Dias Bagage
  • Rua Joana Maria de Souza
  • Rua Sizuo Nakazato
  • Rua Georgina Pereira Barbosa
  • Rua Naor Lemes Barbosa
  • Rua Joaquim Barbosa de Almeida
  • Rua Filomena Segundo Nascimento
  • Rua Rômulo Cappi

Jardim Centenário

  • Rua dos Rezendes
  • Rua Raimundo Ferreira da Silva
  • Rua das Divas
  • Rua Batista

As intervenções fazem parte do cronograma contínuo de investimentos da concessionária e incluem implantação e modernização de redes coletoras de esgoto. Durante a execução dos serviços, pode haver interdições parciais nas vias, sempre com sinalização adequada para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

A Águas Guariroba reforça seu compromisso com o saneamento e com a melhoria da qualidade de vida da população campo-grandense.

Referência no Saneamento

A Águas Guariroba, faz parte da Aegea Saneamento, empresa que está presente em 892 cidades de 15 estados brasileiros, atuando de norte a sul do país. Os estados em que atua são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo.

Em Mato Grosso do Sul, a Águas Guariroba atua com concessão plena em Campo Grande, com o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. No interior de MS, a Aegea está presente pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios, por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com o Governo do Estado, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal.

 

