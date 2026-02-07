Pedestre morre após ser atropelado na BR-163, em Campo Grande

Veículo atingiu o homem e o motorista fugiu do local

Na noite da última sexta-feira (6), u homem de 28 anos morreu após ser atropelado na BR-163, na saída para São Paulo, em Campo Grande. Ele foi atingido por um Jeep Compass que seguia no sentido Centro da cidade, e o motorista deixou o local sem prestar socorro.

O acidente aconteceu por volta das 21h, próximo a um posto de combustíveis à margem da rodovia. Equipes de socorro foram acionadas e constataram o óbito ainda no local. A rodovia precisou ser interditada temporariamente para que fossem feitos os levantamentos do acidente.

Até o momento, não há informações sobre as circusntâncias e a identidade do motorista responsável.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.