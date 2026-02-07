Em Campo Grande, 104 mil alunos começam o ano letivo na segunda-feira

No total, 207 escolas e Centros de Educação Infantil (Emei) iniciam as atividades normalmente

As aulas da rede municipal de ensino de Campo Grande começam na segunda-feira, 9 de fevereiro. Este ano, cerca de 104 mil estudantes estão matriculados, e as escolas já estão preparadas para receber os alunos e suas famílias, com atenção especial ao acolhimento.

Ao todo, 207 escolas e Centros de Educação Infantil (Emei) iniciam as atividades normalmente, sem problemas estruturais. Durante o recesso, as unidades passaram por manutenção, limpeza, pequenos reparos elétricos e hidráulicos, roçada e organização dos espaços, garantindo que tudo estivesse pronto para o início do ano.

O transporte escolar, incluindo os alunos da zona rural, está funcionando normalmente, e a merenda já estará disponível desde o primeiro dia. Nas escolas, a entrada e saída dos alunos estão organizadas, com apoio da Guarda Civil Metropolitana nos arredores.

Além disso, as unidades contam com equipes pedagógicas e de apoio multiprofissional, incluindo o suporte do Centro de Psicologia e Assistência Educacional (CPAE), garantindo cuidado e atenção a toda a comunidade escolar.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.