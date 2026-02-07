Mulher é encontrada morta às margens do corrego Anhanduí em Campo Grande

Corpo estava sobre pedras no local, que é frequentado por pessoas em situação de rua

Na manhã deste sábado (7), uma mulher, com idade estimada entre 40 e 50 anos, foi encontrada morta no Córrego Anhanduí, em Campo Grande. O corpo estava sobre pedras, em um ponto de difícil acesso.

A suspeita inicial é de morte por causas naturais, mas a perícia vai confirmar. Devido ao terreno complicado, os bombeiros precisaram ajudar no resgate, e o corpo foi encaminhado para os procedimentos legais.

A Polícia Militar e a Perícia tambéme estiveram no local. As circunstâncias da morte seguem sendo investigadas.

