Pedestre morre atropelado próximo ao túnel do Parque das Nações

O pedestre Almir da Silva Alves, morreu atropelado na noite desta terça (26), por um Honda Civic, dirigido por uma mulher de 31 anos. O caso aconteceu na BR-163, próximo ao túnel que dá acesso ao Parque das Nações, localizado em Dourados.

Segundo informações, a motorista seguia atrás de um outro veículo, que ao ver Almir na pista de rolamento, conseguiu desviar, mas ela acabou atingindo a vítima. Com o impacto, o homem acabou sendo arremessado, sofrendo múltiplas faturas, acabando por morrer no local. A motorista do Honda não sofreu ferimentos.

Familiares de Almir que foram até o local do acidente, acabaram revelando que ele havia acabado de se separar da sua esposa e que nos últimos dias ele estava bastante triste com a situação, acabando por consumir muita bebida alcoólica. Com base nesse fato, não sabiam afirmar se o homem estava apenas tentando atravessar a rodovia ou se ele teria outro propósito.

As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, chegaram a ir até o local, mas não puderam fazer nada, já que Almir morreu antes da chegada do resgate.

Também se deslocaram até o local equipes da CCR MSVia (Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A), a Polícia Militar e a Perícia Técnica, que tem como responsabilidade apurar as circunstâncias do acidente.

