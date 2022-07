A Arca de Noé chega a Campo Grande com sucessos infantis da década de 1980

Espetáculo inspirado nas canções de Vinícius de Moraes e Toquinho encerra a temporada na Capital

Por Marcelo Rezende

A Petrobras apresenta, por meio do Programa Petrobras Cultural, pela primeira vez no Mato Grosso do Sul, o espetáculo “A Arca de Noé”. Uma elegia à obra de Vinícius de Moraes e Toquinho, com inspiração nas canções que embalaram a infância de muitos de nós, a peça de teatro para todas as idades, com produção da MRG Produções e direção de Edson Bueno, será apresentada no sábado (30), em Campo Grande, no teatro Glauce Rocha.

“Essa peça é uma daquelas joias que, transformadas em teatro, adquirem um valor inigualável. Seus personagens, animais, cantores e crianças brincam e cantam a beleza da vida e deixam uma mensagem eterna, que seguirá para sempre até a fase adulta. Ela precisa ser encenada e cantada por gerações e gerações”, ressalta o diretor, Edson Bueno.

Os poemas inspirados em animais, publicados por Vinícius de Moraes no livro “A arca de Noé” e escritos para seus filhos, foram transformados em cantigas infantis em parceria com Toquinho e lançados em dois discos de vinil em 1980. E essas cantigas tão familiares são cantadas pelos sete artistas de teatro musical do espetáculo que agora chega a Campo Grande, com cenário espetacular de Aorélio Do mingues, e envolvem a plateia no universo de inocência das crianças. Entre as canções estão as famosas “O Pato”, “Corujinha”, “Pinguim” e “São Francisco”, conhecidas de Norte a Sul do Brasil.

Em um clima de encanto e envolvimento com a literatura e música popular brasileira, o elenco é composto por Edgard Assumpção, Jeff Bastos, Marwem HD, Ingrid Bozza, Ronald Lima, Amanda Leal e Joseane Berenda.

Produtor artístico e diretor da MRG Produções, promovedora do espetáculo, Márcio Roberto ressalta a importância da captação de patrocínios importantes para viabilizar a turnê. “E lá vai a Arca, encantando plateias e divulgando a linda obra musical do Vinícius de Moraes e do Toquinho. Estamos felizes com os patrocínios da Petrobras e da Copel. Foi uma turnê de amor, da promoção da boa arte e de muita celebração pela vida, que encerramos com chave de ouro.”

Os ingressos já estão à venda com preços populares, e crianças até 2 anos não pagam entrada.

SERVIÇO:

“A arca de Noé”, espetáculo de teatro musical para todas as idades, será realizado em Campo Grande, no sábado (30), às 16h e 18h, com sessão extra às 11h, no Teatro Glauce Rocha – R. UFMS, S/N – Universitário. Os valores são R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)* Vendas Online: https://www.mrgcultural.com. br/a-arca-de-noe-espetaculo infantil.

* Meia entrada: crianças acima de 03 anos, estudantes, professores, idosos, PNL e acompanhantes, portadores de câncer, jovem de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos, pertencente à família com renda mensal de até dois salários mínimos e inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

