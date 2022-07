Flamengo enfrenta Athletico-PR pela Copa do Brasil; veja provável escalação

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam às 21h30 (Brasília) de hoje (27), em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Todos os ingressos foram vendidos para o confronto.

HOJE TEM MENGÃO NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL! Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Athletico-PR, no Maracanã, no jogo de ida! Vamos com tudo, Nação!#FLAxCAP #VamosFlamengo pic.twitter.com/uYKAfrRlxn — Flamengo (@Flamengo) July 27, 2022

O duelo de hoje acontece no Maracanã, enquanto a volta, marcada para 17 de agosto será na Arena da Baixada. A classificação para a semifinal renderá R$ 8 milhões ao cofre do clube que conseguir a vaga.

O Flamengo chega embalado depois da ótima sequencia com Dorival Junior a frente do comando técnico. O clube tentará novamente fazer valer sua força diante de seus torcedores, que prometem pressionar muito o time de Felipão. Além disso, o rubro-negro realizou uma janela de transferências agitada. Com nomes badalados, o time tem tudo para entrar de vez como favorito nos campeonatos que disputa.

Já pelo lado paranaense, o furacão vem de derrota para o Botafogo, fora de casa e com o time misto. Entretanto, o clube faz grande temporada e não é de agora. O Athletico vem chegando forte nas copas das últimas temporadas. Na Copa do Brasil, o time estreou direto na terceira fase por ser o atual campeão da Sul-Americana e eliminou o Tocantinópolis e Bahia.

Transmissão

A partida terá transmissão da Globo, do SporTV e do Premiere. O confronto acontece às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Flamengo

O Flamengo não poderá contar com Bruno Henrique (cirurgia no joelho) e Rodrigo Caio (lesão no menisco). Além deles, Diego Alves ainda se recupera de lesão.

A tendência é que seja o mesmo time que eliminou o Atlético-MG. Porém, desta vez, os novos reforços, Everton Cebolinha, que estreou na semana passada com assistência contra o Juventude, e Arturo Vidal, que fez sua primeira partida contra o Avaí, participando do gol da virada, começam a partida no banco e devem entrar na segunda etapa.

Provável escalação: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Athletico-PR

O técnico Felipão terá alguns retornos importantes para a partida contra o Flamengo. O atacante Cuello que estava suspenso no Brasileirão retorna ao time. Além disso, Pedro Henrique e Pablo, que não foram relacionados contra o Botafogo também ficam a disposição. Mesmo caso de Khellven, Nico Hernández e Erick, que foram poupados.

Mas por outro lado, o time paranaense tem o desfalque do atacante Vitor Roque, que já atuou na Copa do Brasil pelo Cruzeiro.

Provável escalação: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández; Khellven, Hugo Moura, Erick e Abner; David Terans, Canobbio e Cuello.

