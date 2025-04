Motocicletas irregulares são apreendidas pela Polícia Militar em Ponta Porã

Na noite de sexta-feira (04), por volta das 18h30, a Polícia Militar apreendeu duas motocicletas durante uma abordagem no bairro Vila Secador, no Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai.

Os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando ouviram o som característico de uma motocicleta em alta rotação, conhecido como “cortar giro”. Ao se aproximarem, avistaram dois motociclistas, que foram imediatamente abordados.

Segundo o site Dourados News, durante a verificação, foi constatado que ambas as motocicletas estavam irregulares. A primeira, uma moto Star de origem estrangeira, estava sendo conduzida por um indivíduo sem a documentação necessária. Já a segunda, uma Honda CG 160 Fan vermelha, tinha como condutor uma pessoa sem Carteira Nacional de Habilitação.

Diante das irregularidades encontradas, foram lavrados os autos de infração e as motocicletas foram apreendidas e encaminhadas ao pátio do Detran de Ponta Porã.