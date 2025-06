Peão de 17 anos morre afogado ao atravessar boiada no Rio Negro, em Aquidauana

Um peão de apenas 17 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (5) no Rio Negro, a cerca de 150 quilômetros do perímetro urbano de Aquidauana, cidade localizada a 141 km de Campo Grande. O jovem havia desaparecido na manhã de quarta-feira (4), durante a travessia de uma boiada na região do Taboco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada ainda na quarta-feira, logo no início da manhã, após relatos de que o rapaz havia sido levado pela correnteza enquanto montava um cavalo. Testemunhas relataram que ele desapareceu rapidamente nas águas do rio e não foi mais visto.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas no local e, por volta das 10h desta quinta-feira, localizaram o corpo da vítima a aproximadamente 50 metros de onde havia sumido, a 4 metros de profundidade.

Equipes da Perícia e da Polícia Civil foram chamadas ao local para os procedimentos de praxe. A identidade do jovem não foi divulgada oficialmente até o momento.

O caso comoveu moradores da região, conhecida pela atividade pecuária. A travessia de boiadas por rios é comum em áreas rurais do Pantanal, mas pode ser extremamente perigosa, especialmente durante períodos de cheia ou com correntezas intensas.

