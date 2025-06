Academia de Letras lança Concurso de Poesias 2025 para autores locais

Com inscrição gratuita, prêmios vão de R$ 1.000 a R$ 3.000

O Concurso de Poesias “Oliva Enciso”, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, está aberto aos escritores sul-mato-grossenses com a edição 2025, voltado à produção literária poética do Estado. Com prêmios de R$1.000,00 a R$3.000,00, as inscrições serão gratuitas até o dia 15 de junho de 2025, sendo os textos poéticos enviados exclusivamente pelo link https://acesse.one/asl-poesias. O Concurso tem apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Desporto e Cultura, pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – FCMS.

Cada candidato poderá inscrever uma poesia sobre qualquer tema, original e inédita, com no máximo 30 linhas (versos) escritos em uma única lauda, não se considerando como linhas os espaços entre estrofes. O presidente da ASL, escritor e publicitário Henrique Alberto de Medeiros, reiterou o trabalho da Academia através de seus concursos para o “estímulo de novos talentos e incentivo ao trabalho de autores que produzem aqui”. Medeiros destacou que o Concurso é aberto apenas a autores residentes em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa da ASL fomenta a literatura em Mato Grosso do Sul e atende uma das funções básicas da entidade, que é a defesa da língua e das atividades literárias. Para participar é necessário morar em Mato Grosso do Sul e ter 18 anos de idade ou mais. O regulamento e o link de Inscrição estão disponíveis no site oficial da Academia (acletrasms.org.br), junto a demais detalhes. O uso de pseudônimo é exigência básica, para garantir lisura à seleção dos textos pela Comissão Julgadora.

Resultado

O resultado será divulgado no dia 14 de julho e a premiação será realizada no dia 24 de julho às 19h30min no auditório da ASL, em evento aberto ao público – quando serão lidos os poemas dos 10 primeiros colocados e efetuada a premiação aos três primeiros colocados. Os premiados receberão os respectivos prêmios em dinheiro: R$ 3.000 (1º lugar); R$ 2.000 (2º lugar) e R$ 1.000 (3º lugar). O Concurso de Poesias “Oliva Enciso” presta homenagem à saudosa corumbaense que ocupou a cadeira 22 da ASL.

