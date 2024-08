Patrola pega fogo em área particular no Parque dos Poderes, em Campo Grande

Na tarde deste sábado (10), uma patrola pegou fogo em uma área particular na Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. O incidente ocorreu enquanto o motorista, que preferiu não ser identificado, realizava terraplanagem no terreno de um amigo.

Conforme informações preliminares, o motorista relatou que o fogo começou logo após ele ter parado a máquina para almoçar. Em poucos minutos, a patrola foi tomada pelas chamas, produzindo uma densa fumaça preta que pôde ser vista à distância.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar o incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas a máquina sofreu graves danos, especialmente na parte do motor, que ficou destruída. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Uma perícia técnica será realizada para determinar as causas do incidente.

