Mulher é presa por furtar joias da casa onde trabalhava em Ladário

Uma mulher de 31 anos foi presa na última quinta-feira (8) por furtar joias da residência onde trabalhava no Centro de Ladário, a 426 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência foi divulgada pela Polícia Civil na manhã deste sábado (10).

Segundo informações da Polícia Civil, a ex-funcionária furtou diversas peças de joias em ouro, além de um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Ao serem informados do furto, os policiais iniciaram uma investigação imediata.

A identificação da autora foi possível após a análise das imagens de segurança de uma residência próxima ao local do crime. Os objetos furtados foram localizados na casa da suspeita, escondidos em um dos cômodos.

A mulher foi presa em flagrante por furto qualificado, devido ao abuso de confiança. Ela foi levada para a unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis.

