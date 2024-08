Acusado de furto qualificado em Alagoas é preso em Mato Grosso do Sul

A apreensão foi feita por agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) da Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas

Um homem, de 42 anos, foi preso na manhã de ontem (01), em Três Lagoas, pela prática de furto qualificado, crime que ocorreu em 2005, na cidade de Major Isidoro-AL.

A apreensão foi feita por agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) da Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

Após o crime o individuo saiu de Alagoas e percorreu outros municípios do Brasil até chegar em Três Lagoas, onde permaneceu durante 15 anos.

Em março de 2023 um mandado de prisão preventiva foi expedido, mas como ele não se apresentou as autoridades, foi considerado foragido pela justiça alagoana.

