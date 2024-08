Jovem é internado em estado grave em Campo Grande após consumo de cigarro eletrônico e narguilé

Devido a gravidade da situação, uma parte do pulmão foi removida, pois estava necrosado

Um rapaz de 22 anos, está internado em estado grave no Hospital Regional de Campo Grande, após desenvolver pneumonia, acompanhada de derrame pleural ocasionadas pelo uso de cigarro eletrônico e narguilé.

Paulo Henrique tratava a doença há um mês no hospital, mas de acordo com a tia do rapaz, ele utilizava os dispositivos cerca de quatro meses, antes de aparecer os primeiros sintomas.

Devido a gravidade da situação, uma parte do pulmão foi removida, pois estava necrosado. Ainda não há previsão de alta para o jovem.

