Pastor é denunciado por estupro de adolescente após invadir casa da vítima, em Campo Grande

Uma jovem de 21 anos denunciou um pastor, de 35, por estupro ocorrido quando ela tinha 15 anos, em Campo Grande. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde a vítima também solicitou medidas protetivas de urgência. Hoje a vítima tem 21 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime teria acontecido em 2019, durante o período de férias escolares, na casa da adolescente. Na ocasião, ela estava sozinha no imóvel quando o suspeito chegou ao local à procura do morador. Mesmo após ser informado de que a pessoa não estava, ele entrou na residência.

A vítima relatou à polícia que foi agarrada e levada para um quarto, onde foi estuprada. Após o abuso, o homem deixou o local e, pouco tempo depois, retornou com um comprimido, que ela acredita ser a pílula do dia seguinte.

Segundo o depoimento, o pastor tinha livre acesso à casa por manter relação de confiança com a família e teria ameaçado matar os parentes da adolescente caso o crime fosse revelado. Por medo, a jovem permaneceu em silêncio por anos e desenvolveu problemas psicológicos.

Ela afirmou ainda que suspeita que o estupro tenha sido premeditado, já que o suspeito teria telefonado para o familiar pouco antes e descoberto que a adolescente ficaria sozinha no imóvel.

Conforme o registro policial, familiares da vítima não quiseram informar o endereço do investigado por não acreditarem na denúncia. A jovem também mencionou que há outra acusação semelhante contra o homem.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o pastor foi nomeado como coordenador de um CCI (Centro de Convivência de Idosos) na Prefeitura de Campo Grande. Diante disso, a equipe do Jornal O Estado entrou em contato, solicitando um esclarecimento oficial sobre o caso. A reportagem guarda retorno.