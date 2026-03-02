PRF apreende mais de 320 quilos de drogas em carro abandonado em Caarapó

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 323 quilos de drogas na tarde deste domingo (1º), em Caarapó. O entorpecente estava em um veículo abandonado às margens da rodovia.

Durante fiscalização na região, os agentes localizaram um Chevrolet Prisma suspeito e, ao realizarem a vistoria, encontraram diversos tabletes de maconha no interior do carro. Ao todo, foram apreendidos 318 quilos da droga, além de 5,3 quilos de skunk.

Nenhum responsável pelo automóvel foi encontrado no local.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados para a Polícia Civil do município. O caso continua sob investigação.