Impacto no tráfego aéreo: um dos mais movimentados do mundo, aeroporto de Dubai amanhece vazio

O Aeroporto Internacional de Dubai amanheceu vazio e quieto nesta segunda-feira (2), em meio à guerra entre EUA, Israel e Irã. O conflito tem fechado aeroportos pelo Oriente Médio e provocado cancelamentos generalizados de voos pela região.

O tráfego aéreo global foi fortemente prejudicado pela guerra, já que os bombardeios contínuos mantiveram fechados os principais aeroportos do Oriente Médio, incluindo Dubai — o aeroporto internacional mais movimentado do mundo — em uma das maiores interrupções na aviação dos últimos anos.