Mulheres são feridas a pá e facadas durante briga familiar

Uma briga familiar acabou com duas mulheres de 15 e 21 anos, feridas a golpes de pá, na noite de ontem (13), em Dourados, a 299 quilômetros de Campo Grande. Segundo o registro policial, a briga iniciou entre sogro e genro.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, a briga iniciou por volta das 23h. As vítimas estavam reunidas na casa, as mulheres no interior da residência e os homens no quintal de casa.

Em certo momento da noite, o sogro e o genro passaram a discutir, quando as mulheres foram até o quintal e depararam com ambos armados com faca e o outro com uma pá. As mulheres tentaram separar a briga, quando adolescente de 15 anos foi ferida com golpe de pá na cabeça. No calor da discussão, a mulher de 21 anos foi esfaqueada no braço. Em seguida, o pai de uma das vítimas entrou no interior da casa em busca de um revólver, quando passou a ser perseguido pelo genro. Ele não conseguiu alcançar o rapaz e fugiu do local.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas, mas nenhum dos homens foi localizado até o momento.

