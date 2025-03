Passageiro é preso transportando drogas em ônibus intermunicipal

Homem foi flagrado com as drogas junto ao corpo durante fiscalização de rotina

Na noite da última segunda-feira (24), um homem de 21 anos foi preso em flagrante por transportar pasta base de cocaína e maconha em um ônibus que seguia de Corumbá para Miranda.

O homem foi preso pela Polícia Federal, durante fiscalização de rotina em um posto de combustíveis, localizado a aproximadamente 10 km da área urbana de Corumbá.

Durante a inspeção, o homem deu contradições nas respostas e foi notado um volume atípico em sua vestimenta. Foi realizada uma busca pessoal, e entorpecentes foram encontreados escondidos junto ao corpo do suspeito.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Corumbá, onde permanecerá à disposição da Justiça.

