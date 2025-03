MS abre seleção para médicos no Hospital Regional; inscrições até 7 de abril

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou, nesta terça-feira (25), a abertura do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de médicos pediatras e intensivistas pediátricos. As vagas são destinadas ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de suprir demandas emergenciais da unidade de saúde.

As inscrições vão até o dia 7 de abril de 2025 e devem ser feitas exclusivamente online, por meio do site oficial. Para participar, os candidatos devem possuir graduação em Medicina e atender aos requisitos descritos no edital.

A seleção será conduzida pela Secretaria de Estado de Administração, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul. O cronograma prevê a divulgação dos resultados preliminares no dia 15 de abril e a realização da entrevista para candidatos cotistas negros em 5 de maio. O resultado final está previsto para 15 de maio.