Rede Idiomas sem Fronteiras oferece cursos de idiomas gratuitos para comunidade universitária

As inscrições para os cursos oferecidos pela Rede Idiomas sem Fronteiras (Rede IsF), da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) estão abertas até 4 de abril, às 12h (DF). Os cursos são gratuitos para estudantes da graduação e pós-graduação, professores e técnicos das universidades que compõem a Andifes.

A iniciativa oferece mais de 3 mil vagas para cursos de seis idiomas, com link de inscrição específico para cada um deles: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês. As aulas serão on-line, de forma síncrona, ministradas no horário de Brasília. O tempo de duração varia de quatro, oito ou 12 doze semanas, com 16, 32 ou 48 horas respectivamente.

Para o diretor da Agência de Internacionalização, Gustavo Câncio, o domínio de línguas integra a Política Linguística da Universidade, favorecendo a mobilidade internacional e o acesso a redes de pesquisa globais, além de aumentar a participação em eventos científicos internacionais e facilitar a recepção de estudantes e pesquisadores estrangeiros na UFMS. “O ensino de idiomas não apenas qualifica estudantes e servidores para oportunidades internacionais, mas também contribui para a construção de um ambiente universitário mais globalizado e inclusivo”, enfatiza.

O coordenador pedagógico da Rede Andifes na UFMS, Fabrício Ono, destaca que a oferta coletiva para as universidades que compõem a Andifes fortalece as ações de internacionalização da educação superior e geram vantagens profissionais para os participantes. “Aprender um novo idioma, um idioma estrangeiro, é sempre importante para a formação individual. Não só para a formação individual de cada indivíduo, mas também para abrir possibilidades ou ter outras possibilidades de pesquisa, diálogos de pesquisa, intercâmbios de pesquisa, parcerias com outras instituições, divulgação e popularização da ciência realizada aqui na UFMS”, afirma.

Para preenchimento do formulário de inscrição, é necessário uma conta Google. Cada candidato pode concorrer somente a uma vaga em um dos cursos oferecidos.

Os cursos são ofertados de forma colaborativa pelos especialistas de idiomas credenciados na Rede Andifes IsF. Mais informações sobre os cursos podem ser acessadas no edital.

Com informações da UFMS.