Policiais encontram maconha e armas avaliados em R$ 25,4 milhões em veículo

Um homem de 30 anos, foi preso, ontem (31), transportando armas e mais de 1 toneladas de maconha, em uma caminhonete S10, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), é que as armas estão avaliadas no comércio brasileiro em R$ 25,4 milhões.

O flagrante ocorreu quando os militares avistaram um veículo Fiat/Uno e uma caminhonete GM S10, em frente de uma residência. Ao observar a aproximação da viatura, o condutor fugiu, ficando o homem de 30 anos, no imóvel.

Segundo o site Porã News, ao realizar a abordagem, os policiais encontraram a droga na carroceria da S10, após serem pesados, totalizam 1,117 toneladas de maconha.

Os entorpecentes, o homem e o veículo, foram encaminhados a delegacia.

