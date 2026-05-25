Passageiro agride motorista de ônibus em briga por retirada de mala na rodoviária da Capital

O motorista teria sofrido uma lesão em seu antebraço e um corte superficial na mão esquerda devido a confusão

Na manhã desta sexta-feira (25), uma briga entre um passageiro e um motorista de ônibus resultou em uma confusão do Termianal Rodoviário Antônio Mendes Canale, em Campo Grande.

Segundo o boletim de Ocorrência, no local, os funcionários acionaram a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e indicaram que o passageiro estava perto do guichê.

Ao ser abordado, o homem disse que mesmo após apresentar seus documentos pessoais e a passagem, o motorista teria se recusado a liberar a bagagem, além de ter tentado removê-la para outro local. Após isso, ele ainda disse que retirou a mala à força, momento em que a confusão começou entre ambos.

Já o motorista disse que o homem não apresentou o ticket para a retirada da bagagem e que ele foi orientado a aguardar os procedimentos necessários. Após negar a retirada, ele disse que o passageiro teria se exaltado e o segurado pelo pescoço e também o empurrado contra o bagageiro do ônibus. O motorista teria sofrido uma lesão em seu antebraço e um corte superficial na mão esquerda.

O homem ainda disse que o passageiro retirou a bagagem e deixou o local. Ele reforçou que não revidou qualquer agressão física.

Os envolvidos foram encaminhados, separadamente à Depac Cepol( Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.

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