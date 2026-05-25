Choque encontra pé de maconha durante abordagem em Campo Grande

Polícia apreendeu maconha, cocaína e pistola 9mm em residência após flagrante no Tijuca

Uma equipe do Batalhão de Choque, em patrulhamento, avistou um casal e realizou abordagem após verificar a motocicleta, quando os policiais perceberam um pé de maconha no quintal de uma residência, no bairro Tijuca, em Campo Grande.

A Polícia informou que, ao passar pela rua Paraguaçu, abordou o casal devido à placa da Honda Biz estar em desacordo com as normas de trânsito.

Em frente à residência do casal, como o portão estava aberto, os policiais avistaram a planta. Ao serem questionados, o condutor da motocicleta afirmou que se tratava de “um pé de maconha”.

Com a entrada no imóvel autorizada pela mulher, os policiais realizaram buscas na residência e encontraram substâncias análogas à maconha e à cocaína.

Também foi apreendida uma pistola calibre 9mm, acompanhada de dois carregadores com capacidade para 12 munições cada e um carregador com capacidade para 30 munições.

O homem assumiu ser o proprietário da arma de fogo, dos carregadores e dos entorpecentes encontrados no imóvel. A versão foi confirmada pela esposa.

Após o flagrante, os materiais entorpecentes foram encaminhados à DENAR, onde passaram por perícia, totalizando 338 gramas de maconha e 23,1 gramas de cocaína, conforme laudos periciais.

Durante checagem nos sistemas policiais, constatou-se que o suspeito possui registro anterior pelo crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado à DEPAC/CEPOL para as providências cabíveis.

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