Comissão marca sessão de julgamento que pode cassar vereadora de Dourados

A denúncia protocolada em fevereiro por advogado foi aceita pela maioria dos vereadores e uso irregular de cota parlamentar foi alvo de investigação

Nesta segunda-feira (25), foi definida a sessão de julgamento que pode cassar o mandato de vereadora de Isa Marcondes (Republicanos). A Comissão Processante instaurada pela Câmara Municipal de Dourados definiu para o a próxima sexta-feira (29) às 9h a reunião que abordará o uso irregular de recursos da Ceap (Cota para Exercício da Atividade Parlamentar) pela vereadora do município.

Nos últimos 90 dias, foram realizadas oitivas e análise dos documentos anexados ao processo pela Comissão. No julgamento serão deliberarados sobre o relatório final e definição o encaminhamento das possíveis penalidades. Poderão ser aplicadas sanções administrativas que vão desde advertência até a cassação do mandato parlamentar.

As possíveis punições dependem da conclusão apresentada pela comissão que será submetida ao plenário da Casa de Leis.

A comissão é presidida pelo vereador Márcio Pudim (PSDB), a relatoria é do vereador Cemar Arnal(PP) e como membro é a vereadora Ana Paula (Republicanos).

A denúncia que originou o processo foi protocolada no dia 23 de fevereiro pelo advogado Wagner Batista da Silva e aceita pela maioria dos vereadores durante sessão ordinária da Câmara.

Foi apontado que Isa teria usado dinheiro público destinado ao abastecimento de veículos vinculados ao mandato parlamentar.

Os abastecimentos citados teriam sido realizados ao longo de 2025, seguidos de deslocamentos para municípios onde aconteciam festas populares e eventos sociais. O denunciante também cita uma viagem para o festival Tomorrowland Brasil, em Itu (SP), após abastecimento de veículo utilizado pelo gabinete da parlamentar.

Vídeos publicados no perfil público da vereadora em redes sociais foram utilizados como elementos e provas. Segundo a denúnicia, as viagens não teriam a comprovação de atividade parlamentar institucional vinculada ao mandato.

A reportagem entrou em contato com a vereadora e agaurda retorno.