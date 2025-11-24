Concurso de Presépios abre inscrições com premiação máxima de R$ 2 mil em Corumbá

Categoria Tradicional com imagens sacras e temática relacionada a custumizações personalizadas estão entre as modalidades

O Concurso de Presépios de 2025 abriu as inscrições e os interessados em concorrer nas duas categorias disponíveis já podem manifestar o interesse em participar e ficar atentos as regras da competição. O objetivo do evento é estimular a criação artística local e reforçar as tradições natalinas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 28 de novembro na sede da Fundação de Cultura, que fica na rua Dom Aquino Corrêa, n° 1019, 2° piso, fundos, prédio do CAC, bairro Centro, das 08h às 17 horas, exceto aos finais de semana e feriados.

Podem participar moradores maiores de 18 anos exceto servidores da Fundação e seus parentes até segundo grau. O concurso será dividido em duas categorias: Presépio Tradicional e Presépio Temático, cada uma limitada a sete inscrições.

Na categoria Presépio Tradicional enquadram-se os presépios que contenham imagens sacras, com apresentação dos elementos tradicionalmente utilizados, tendo como composição mínima as figuras de Maria, José e Menino Jesus e como composição máxima os três elementos obrigatórios acrescendo-se da representação opcional dos três Reis Magos, dois Pastores, o Anjo da Anunciação, a Estrela-Guia e alguns animais.

Na Presépio Temático enquadram-se os presépios cujas propostas estejam relacionadas a temas diversos e/ou a ressignificação imagética da Sagrada Família e/ou a composição dos elementos tradicionais dos presépios (personagens e ambientação).

A entrega das peças está marcada para 12 de dezembro no estande do Jardim de Natal onde ocorrerá a exposição entre os dias 12 e 22 daquele mês. A votação será exclusivamente presencial e cada visitante habilitado deverá apresentar documento oficial com nome data de nascimento e CPF.

O resultado será divulgado no dia 22 de dezembro, após contagem dos votos. O concurso distribuirá R$ 10.200 em prêmios, divididos igualmente entre as duas categorias. Os valores para primeiro, segundo e terceiro colocados serão de R$ 2 mil, R$ 1.700 e R$ 1.400, respectivamente. O pagamento será feito em até sessenta dias por depósito bancário.

Os recursos poderão ser apresentados em até dois dias úteis após a publicação do edital e que o transporte das peças é de responsabilidade dos participantes.

