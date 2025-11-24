Quiabo cai 15,38% na semana e puxa baixas no atacado da CEASA/MS

Boletim aponta recuo em cinco hortaliças e altas acima de 11% em frutas como mamão formosa

O quiabo apresentou a maior queda de preços desta semana na CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), com recuo de 15,38% entre os dias 24 e 29 de novembro. A caixa de 15 quilos, que antes custava R$ 130, passou para R$ 110, influenciada pela boa oferta da hortaliça no período.

O boletim da Dimer (Divisão de Mercado e Abastecimento) mostra um movimento semelhante na berinjela e na alface crespa, ambas 14% mais baratas que na semana anterior. A caixa de berinjela de 12 quilos caiu de R$ 35 para R$ 30, enquanto a caixa de alface de 7 quilos também passou de R$ 35 para R$ 30. A abobrinha verde registrou queda menor, de R$ 100 para R$ 90. O jiló manteve o valor de R$ 80, mas aparece listado entre os itens que tentam reduzir preços para estimular a demanda.

Entre os produtos que ficaram mais caros, o mamão formosa teve a maior alta da semana, com avanço de 11,11% — de R$ 90 para R$ 100 a caixa de 18 a 20 quilos. A batata inglesa também subiu, 9,09%, passando de R$ 110 para R$ 120 o saco de 50 quilos. Segundo o boletim, as chuvas comprometeram a colheita nos principais estados produtores, o que reduziu a oferta e pressionou os preços.

O melão espanhol mostrou aumento de R$ 70 para R$ 75, enquanto a maçã nacional avançou de R$ 160 para R$ 170 impulsionada pela melhoria na qualidade das frutas no Sul. A banana prata também registrou alta, de R$ 170 para R$ 180.

As variações refletem, segundo a CEASA/MS, tanto a influência das chuvas na colheita de algumas regiões quanto o impacto da maior disponibilidade de itens que chegaram ao entreposto durante a semana.

/

