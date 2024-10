Paraguaio é flagrado transportando carga de maconha avaliada em R$ 1,9 milhão

Idoso, de 66 anos, foi preso, nessa terça-feira (1), na MS-164, em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando 840 quilos de maconha.

Conforme informações, equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) realizava fiscalização na rodovia, quando pararam um caminhão baú com placas do Paraguai.

O motorista, também de nacionalidade paraguaia, apresentou nervosismo durante abordagem, levantando desconfiança dos policiais. Após vistoriarem o veículo, pediram apoio da Força Tática que, juntamente com um cão farejador, conseguiu localizar as caixas que estavam escondidas.

No interior havia centenas de tabletes contendo a droga, avaliada em R$ 1,93 milhão. Aos agentes, o condutor confessou que pegou a carga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levaria até um estado brasileiro.

Entretanto, não soube dizer qual pois só seria informado no meio da viagem. O autor, o caminhão e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã, onde o caso foi registrado.

